(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 SET - "Frontex aumenterà il suo sostegno all'Italia a seguito del recente aumento del numero di arrivi di migranti irregolari a Lampedusa". Lo annuncia l'Agenzia Ue sottolineando di aver già "raddoppiato il numero di ore di volo dei suoi aerei che monitorano il Mediterraneo centrale. Siamo pronti a fornire supporto per le attività di rimpatrio e a inviare ulteriori funzionari per aiutare con la registrazione e l'identificazione". Frontex al momento dispone di quasi 40 membri a Lampedusa. "Stiamo collaborando con le autorità italiane. Non è una sfida solo italiana, ma una sfida per l'Europa", sottolinea il direttore Hans Leijtens. (ANSAmed).





