Siria: proteste anti-governative nel sud contro il carovita

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 AGO - Si intensifica la mobilitazione popolare anti-governativa nel sud della Siria per protestare contro il peggioramento delle condizioni socio-economiche nel Paese, afflitto dalla peggiore crisi finanziaria della sua storia, aggravata dalle conseguenze di più di 12 anni di conflitto armato, dalle sanzioni occidentali e dal collasso bancario nel vicino Libano. Secondo media siriani e regionali, da tre giorni centinaia di persone protestano nelle città di Suwayda e di Daraa, capoluoghi delle due regioni meridionali siriane al confine con la Giordania.



A scatenare la mobilitazione popolare, che periodicamente segna da anni le zone meridionali siriane, è stata la nuova svalutazione della lira siriana e le recenti misure di austerità decise dal governo centrale di Damasco. Le autorità avevano nei giorni scorsi annunciato l'abolizione dei sussidi statali su alcuni beni considerati essenziali, come benzina e combustibile per alimentare generatori elettrici, in un contesto in cui il governo non è in grado di fornire elettricità per uso domestico e industriale. Le proteste popolari a Daraa e Suwayda non sono però coordinate e le due comunità locali sono divise da una storica rivalità politica e confessionale. (ANSAmed).





