E' emergenza a Porto Empedocle, 1.100 migranti al porto

PORTO EMPEDOCLE - Sono 1.100 i migranti presenti nell'area di transito creata, per le pre-identificazioni, al porto di Porto Empedocle (Agrigento). Per il pomeriggio, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto un trasferimento di 230 persone che verranno scortate dalla polizia verso strutture d'accoglienza dell'isola. Ma in serata giungeranno i 379 che, dopo essersi lasciati alle spalle l'hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sul traghetto Galaxy e domani, all'alba, i 200 che verranno invece trasferiti, sempre dalla maggiore delle isole Pelagie, in serata.



E' ancora emergenza, dunque, nell'area finale del porto Empedoclino. Per fronteggiarla, la Prefettura già ieri ha individuato la soluzione a brevissimo termine dell'utilizzo del Palasport. Per stamani era previsto l'intervento della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Porto Empedocle e la rimozione degli ingombranti, rifiuti tessili accumulati nel passato. Ad edificio ripulito potranno essere ospitati circa 600 persone, mentre 300 potranno restare nell'area del porto dove, nei prossimi giorni, verranno collocati tre tendoni.