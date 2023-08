Migranti: altri otto sbarchi, in 252 approdano a Lampedusa

ROMA - Altri 252 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che 7 degli ultimi 8 barchini in viaggio sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. A bordo c'erano da un minimo di 7 a un massimo di 70 tra cittadini tunisini, siriani e marocchini.



Trentuno, fra cui 5 donne e 15 minori, i tunisini arrivati direttamente a molo Favarolo. Salgono così a 19, per un totale di 749 persone, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Le ultime barche arrivate, stando alle dichiarazioni degli arrivati, risultano essere salpate da Kerkenna e Sfax, in Tunisia.