Altri 2 migranti morti al confine fra Libia e Tunisia

TUNISI - Altri due cadaveri non identificati appartenenti a migranti dell'Africa subsahariana sono stati trovati ieri nel deserto libico, al confine con la Tunisia: lo ha reso noto su Facebook il ministero dell'Interno di Tripoli.



"Il 31 luglio alle 2:15 le pattuglie della Guardia di frontiera hanno trovato i corpi di due migranti illegali africani, la cui identità non è nota. Il primo corpo è stato rinvenuto ad Ain Naqah, il secondo ad Abu Ashraf", si legge in un comunicato delle Guardie di frontiera dipendenti dal ministero dell'Interno di Tripoli.