(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 19 LUG - Il presidente del consorzio dei pescatori di Lampedusa, Salvatore Martello, ha annunciato lo stato di agitazione a partire da oggi e ha chiesto l'intervento del presidente della regione Renato Schifani. "È chiaro - ha dichiarato Martello - che le due navi che collegano le Pelagie con il resto della Sicilia sono diventate dei taxi per i migranti e non riescono più a garantire il regolare trasporto del nostro pescato e dei passeggeri lampedusani. La categoria dei pescatori quindi, dichiara lo stato di agitazione sin da oggi. Nel pomeriggio ci sarà un incontro con tutti i pescatori dell'isola per organizzare uno sciopero".



"Intendiamo chiedere al presidente della regione - prosegue il presidente del Consorzio - una nave dedicata alla popolazione, ai pescatori e anche ai turisti. Non è possibile, che tra ritardi e limiti alle cabine da potere utilizzare le nostre navi, è come se non ci fossero perché trasportano centinaia di migranti da Lampedusa a Porto Empedocle".(ANSAmed).





Ottieni il codice embed