Tunisia: migranti espulsi da Sfax dopo la morte di un cittadino

SFAX - Decine di migranti africani sono stati espulsi dalla città tunisina di Sfax che ha vissuto un'altra notte di violenze dopo la morte di un abitante locale negli scontri, secondo testimonianze e immagini trasmesse online. In diversi quartieri di questa grande città della Tunisia centro-orientale, centinaia di residenti si sono radunati per le strade durante la notte chiedendo l'immediata partenza di tutti i migranti clandestini.

Alcuni hanno bloccato le strade e dato fuoco alle gomme per esprimere la loro rabbia dopo che un residente di 41 anni è stato pugnalato a morte negli scontri di lunedì scorso con migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Nei video che circolano sui social media, si possono vedere agenti di polizia che inseguono decine di migranti dalle loro case tra gli applausi dei residenti, prima di caricarli sulle auto della sicurezza. Altri hanno mostrato migranti a terra, mani sulla testa, circondati da residenti con bastoni in attesa dell'arrivo della polizia.