Hotspot a Lampedusa sovraffollato, ci sono 1.119 migranti

LAMPEDUSA - Sono 1.119 i migranti che, all'alba, dopo l'arrivo dei 249 (sbarcati con 7 barchini), si trovano all'hotspot di Lampedusa. La struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana, potrebbe ospitare poco meno di 400 persone, ma è - nonostante la Prefettura di Agrigento continui a far trasferire fra le 400 e le 500 persone al giorno - perennemente sovraffollata. Per la tarda mattinata, l'ufficio territoriale del Governo, d'intesa con il Viminale, ha disposto un nuovo spostamento: 230 lasceranno Lampedusa con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.