(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Le autorità greche hanno arrestato 11-12 persone accusate di essere gli scafisti dell'imbarcazione di migranti naufragata a Pylos. Lo riporta la Bbc citando la tv pubblica greca Ert. Secondo i media greci si tratterebbe di persone di origine egiziana, identificate dai migranti soccorsi che hanno pagato tra i 4 mila e i 6 mila dollari ciascuno per il viaggio in cui molti di loro hanno trovato la morte. Gli imputati, secondo le informazioni della Guardia Costiera, sono già stati portati in procura.(ANSAmed).





