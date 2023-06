(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Le 104 persone salvate dopo il naufragio di ieri al largo di Pylos saranno portate in una struttura di accoglienza per migranti a Malakasa tra stasera e domani, non appena la Guardia Costiera di Kalamata avrà concluso le procedure necessarie. Lo riporta l'agenzia greca Ana-Mpa.



Il trasferimento dei migranti portati in salvo sarà effettuato dallo Stato greco con alcuni pullman noleggiati appositamente per l'operazione. A Malakasa, i preparativi per l'accoglienza sono già in corso da ieri, poiché la struttura è stata scelta fin dall'inizio.(ANSAmed).





