Naufragio al largo della Tunisia, 4 migranti morti e 32 soccorsi

(ANSAmed) - TUNISI, 31 MAG - Un naufragio è avvenuto davanti a Sfax, nella notte tra il 30 e il 31 maggio, con un bilancio provvisorio di 4 morti e 32 subsahariani salvati dalle motovedette della Guardia costiera. I 4 corpi rinvenuti sono stati trasferiti in ospedale per l'identificazione, scrive la stessa fonte.



Intanto, la Guardia costiera tunisina ha bloccato, tra il 29 e il 31 maggio, 26 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 656 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante alle coste centrali del Paese, come ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook precisando che 522 dei migranti intercettati sono risultati essere di varie nazionalità dell'Africa subsahariana, 134 i tunisini. (ANSAmed).





