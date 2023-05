Alarm Phone, '500 migranti respinti in Libia, dicono i parenti'

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - "Secondo i parenti le 500 persone sono state respinte in Libia e ora sono imprigionate a Bengasi. Se vero, è stato un atto criminale di respingimento dal centro delle autorità maltesi. Chiediamo chiarimenti. Chi era responsabile?". Così in un tweet Alarm Phone, che due giorni fa aveva ricevuto una richiesta di soccorso dal barcone alla deriva che si trovava al largo della Libia e in seguito non era più riuscito a comunicare con le persone a bordo.



Anche per Emergency è probabile che i migranti siano stati respinti in Libia. "Resta ancora sconosciuta la sorte delle 500 persone che la nave di Emergency, Life Support, stava andando a soccorrere in acque internazionali, zona maltese di ricerca e soccorso, il 23 maggio scorso. Dopo giorni di ricerca, si fa largo l'ipotesi che le persone siano state riportate in Libia, anche se le autorità libiche hanno finora negato", afferma la ong. "La Life Support - spiega Emergency - non ha trovato i resti di un naufragio e le 500 persone non risultano sbarcate in Italia. È difficile credere che nessuna autorità costiera sappia dove si trovano le 500 persone. Già in passato le autorità di Malta avevano commissionato ad un'imbarcazione privata un respingimento verso la Libia e non si può escludere che si tratti anche questa volta di un meccanismo simile".



Sono almeno 24.000, ricorda la ong, "le persone riportate in Libia contro la propria volontà nel 2022 e oltre 5.000 nel 2023.



In Libia, secondo gli ultimi rapporti della Nazioni Unite, le persone migranti sono vittime di crimini contro l'umanità. I naufraghi che Emergency soccorre, una volta a bordo, denunciano di aver vissuto detenzioni arbitrarie, violenze sessuali e torture perpetrate su base quotidiana nelle carceri ufficiali e non ufficiali libiche".



Al momento della segnalazione, il 23 maggio, l'imbarcazione in pericolo aveva a bordo 500 persone, di cui 56 bambini, tra cui un neonato, e 45 donne, anche incinte. La Life Support ha quindi navigato a tutta velocità e per oltre 30 ore verso il natante, utilizzando la posizione indicata da Alarm Phone, da cui era provenuta la segnalazione. All'arrivo, si erano già perse le tracce e dopo 24 ore di ricerca attiva, e di impossibilità a trovare l'imbarcazione, la nave ha dovuto abbandonare l'area.(ANSAmed).





