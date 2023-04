"Almeno 55 migranti sono annegati in un tragico naufragio avvenuto ieri al largo della Libia". Lo ha scritto su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che "cinque sono sopravvissuti e sono stati portati a riva dalla guardia costiera libica. Secondo quanto riferito, la barca era partita" dalla città costiera di Garabouli e aveva "a bordo 60 persone dirette in Europa, tra cui donne e bambini".