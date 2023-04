Barca con 500 migranti, la Geo Barents è vicina

ROMA - Dalle 4 di questa mattina, l'imbarcazione in pericolo segnalata ieri da Alarm Phone con circa 500 a bordo è visibile dal ponte della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. A causa delle condizioni meteo avverse, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici, fa sapere Msf.

Il coordinamento dell'operazione di soccorso è stato assunto dalle autorità maltesi. Il salvataggio è reso però difficile dalle condizioni del mare che non consentono al momento ai soccorritori di avvicinarsi troppo all'imbarcazione per il rischio che si rovesci.