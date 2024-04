Tunisia: esperto, sottovalutato inquinamento aria domestica

(ANSAmed) - TUNISI, 23 APR - La scarsa qualità dell'aria all'interno delle abitazioni e nei luoghi di lavoro è un "killer invisibile", ritenuto responsabile della morte di 100 persone ogni anno in Tunisia, secondo un rapporto del 2015 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep). Tuttavia, questo fattore di rischio è ancora ignorato dalla legislazione tunisina, anche se i dati sull'argomento non mancano a livello nazionale, ha affermato l'esperto di qualità dell'aria, Ilyes Chakroun.L'inquinamento atmosferico è classificato come cancerogeno di tipo 1 (provato) per gli esseri umani dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'aria interna inquinata significa che contiene sostanze inquinanti come particelle fini, ossidi di azoto, ozono, composti organici e anidride solforosa. Ciò può portare alla mancanza di concentrazione degli alunni e, infine, a malattie respiratorie, ictus e aborti, spiega Ilyes Chakroun in un'intervista all'agenzia Tap, sottolineando che "trascorriamo più dell'80% del nostro tempo in spazi chiusi, quindi dobbiamo assicurarci che l'aria che respiriamo all'interno sia decarbonizzata e che ci sia abbastanza ossigeno"."In Tunisia, invece, un'indagine del Ministero dell'Istruzione (2023) ha rivelato che oltre l'81% di tutte le aule delle scuole primarie e oltre il 57% delle sale attività degli asili nido e degli asili nido non soddisfano gli standard di comfort igrotermico. Questo è il motivo per cui i bambini in questi istituti sono spesso malati, soffrono di bronchite e problemi respiratori", ha spiegato Chakroun. Nelle regioni dell'Africa e del Mediterraneo orientale, il 100% dei bambini sotto i 5 anni sono esposti a livelli di inquinamento atmosferico (particelle fini PM2,5) superiori ai livelli raccomandati dall'Oms, ha ricordato l'esperto, raccomandando a questo proposito di prestare maggiore attenzione alla questione della qualità dell'aria nelle case, poiché la mancanza di legislazione, studi e dati sui valori e le concentrazioni di particelle fini nell'aria interna in Tunisia rappresenta di per sé un grave problema.Tuttavia, la Tunisia è il terzo paese al mondo a garantire nella propria Costituzione il diritto ad un ambiente sano ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che "lo Stato garantisce il diritto ad un ambiente sano ed equilibrato e contribuisce alla protezione dell'ambiente dell'ambiente Spetta quindi allo Stato fornire i mezzi necessari per prevenire l'inquinamento ambientale", ma non esiste una legislazione che lo attui e di conseguenza il numero di violazioni e attacchi contro la salute umana, soprattutto sul posto di lavoro, è elevato. in aumento. Per quanto riguarda le soluzioni, l'esperto invita a ripensare l'interior design, dai materiali da costruzione ai mobili fino ai prodotti vernicianti, poiché tutti questi materiali emettono emissioni."È inoltre necessario anticipare i rischi di nuove pandemie dovute al cambiamento climatico, accelerare l'introduzione di quadri legislativi e leggi che stabiliscano i valori di concentrazione delle particelle e strumenti per misurare tali valori, e investire in purificatori d'aria nelle scuole e negli istituti governativi sensibili".Per quanto riguarda i consumatori, Chakroun raccomanda di garantire il diritto all'informazione e alla scheda sugli allergeni, all'etichettatura dei prodotti e al rispetto delle norme in generale. Si consiglia inoltre di assicurarsi che all'interno delle abitazioni e dei locali siano installati sistemi di ventilazione, di cambiare i filtri dell'aria condizionata prima di ogni utilizzo (estate/inverno) e di assicurarsi che i sistemi di ventilazione funzionino secondo le norme. Secondo un profilo dell'inquinamento atmosferico in Tunisia elaborato dalla Direzione della Salute e della Protezione dell'Ambiente, "ogni anno in Tunisia vengono emesse nell'aria più di un milione di tonnellate di sostanze inquinanti. Le particelle fini sono l'inquinante più importante (52,5%)". (ANSAmed).

