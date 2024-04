Tunisia: esperta, urgente l'adozione di un codice delle acque

(ANSAmed) - TUNISI, 08 APR - La Tunisia deve adottare al più presto un codice delle acque e di istituire un piano nazionale per affrontare la crisi idrica, con una valutazione periodica della sua attuazione: lo ha detto l'esperta internazionale di acqua integrata, gestione delle risorse e adattamento ai cambiamenti climatici, Raoudha Gafrej all'agenzia di stampa Tap.La revisione del codice che regola le risorse idriche, del 2008, è stata lunga e puntuale, ha aggiunto, sottolineando che non appena il codice sarà adottato, sarà necessario promulgare anche i testi applicativi. Questi serviranno per favorire la creazione delle previste istituzioni (Consiglio Superiore dell'Acqua, Autorità di regolamentazione), per organizzare gli interventi dei diversi soggetti interessati nel settore idrico e per mobilitare le risorse finanziarie necessarie per realizzare le azioni previste.Il consumo medio pro capite di acqua in Tunisia è stimato in 430 m3/anno e, secondo i dati ufficiali, dovrebbe scendere a meno di 350 m3/anno entro il 2030. Questo valore è al di sotto della soglia di scarsità idrica assoluta, che è fissata a 500 m3/persona/anno."Il cambiamento climatico, la cattiva governance, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e il disprezzo per il ciclo dell'acqua e i diritti degli ecosistemi hanno ulteriormente aggravato la situazione in Tunisia", ha sottolineato l'esperta, chiedendo che si tenga conto degli indicatori scientifici e dei risultati degli studi per sviluppare strategie efficaci di gestione dell'acqua. (ANSAmed).

