In Tunisia confezioni alimentari monouso contengono Pfas

(ANSAmed) - TUNISI, 22 GEN - Uno studio pubblicato di recente dalla Rete internazionale per l'eliminazione degli inquinanti (Ipen) e da 18 gruppi membri dell'Ipen, tra cui l'Associazione tunisina per l'educazione ambientale per le generazioni future (Aeefg), ha rilevato sostanze Poli- e Per-fluoroalchiliche (Pfas) , tra cui sostanze vietate a livello globale, in contenitori per alimenti e stoviglie monouso in carta, cartone e fibre modellate a base vegetale acquistati da 17 paesi, inclusa la Tunisia.I Pfas, chiamati anche "prodotti chimici per sempre" a causa della loro estrema persistenza nell'ambiente, sono stati collegati al cancro, all'infertilità e al danno endocrino.In Tunisia i Pfas non sono ancora regolamentati, ha sotttolineato l'Aeefg in una nota in cui ritiene urgente avviare l'esame della sicurezza alimentare degli imballaggi alimentari in termini di additivi, in particolare di inquinanti organici persistenti (Pop). Tuttavia, l'imballaggio alimentare è disciplinato dal decreto n. 1718/2003 che stabilisce criteri generali per la fabbricazione, l'uso e la commercializzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L' associazione raccomanda dunque un miglioramento di questo quadro normativo per tutelare sia la salute dei consumatori che l'ambiente."La legislazione dovrebbe richiedere l'etichettatura delle sostanze chimiche presenti nei materiali a contatto con gli alimenti e in altri prodotti, in modo da dare ai consumatori il diritto di essere informati sulla sicurezza dei prodotti che acquistano", ha affermato il presidente dell'Aeefg, Semia Gharbi. Molti studi e ricerche hanno dimostrato che le sostanze in questione, una volta presenti negli imballaggi degli alimenti, possono penetrarvi all'interno e quindi poi nel sangue, se presenti in quantità più elevate, ha aggiunto."I Pfas sono ampiamente utilizzati negli imballaggi alimentari monouso e nelle stoviglie, soprattutto nel caso dei fast food, e le persone sono esposte quando mangiano alimenti confezionati con Pfas. Poiché il fast food è particolarmente popolare tra i giovani e i Pfas possono alterare gli ormoni naturali del corpo, è una seria preoccupazione che i giovani possano essere colpiti nei periodi critici dello sviluppo", ha affermato Jitka Straková, ricercatrice globale dell'Ipen, autrice principale di questo studio. "L'industria alimentare deve eliminare rapidamente i Pfas e i governi dovrebbero muoversi rapidamente verso un divieto globale dei Pfas come gruppo per fermare le emissioni ambientali e l'esposizione umana ai Pfas", ha aggiunto. (ANSAmed).

