Giordania e Tunisia, scambio di esperienze nel settore idrico

(ANSAmed) - ROMA, 17 GEN - Il ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione giordano Raed Abu Saud ha incontrato oggi l'ambasciatore tunisino Moufida Zribi per sottolineare la natura solida e duratura delle relazioni tra entrambi i Paesi. Ne dà notizia l'agenzia Petra.Il governo, come sottolineato da Abu Saud, è impegnato a rafforzare queste relazioni, in particolare nell'affrontare le pressanti sfide idriche e gli impatti del cambiamento climatico.Abu Saud ha sottolineato gli sforzi costanti e i risultati ottenuti dalla Giordania nel settore idrico, sottolineando l'abilità del Paese nel gestire la scarsità idrica in circostanze straordinarie, crisi di rifugiati e sfide in continua evoluzione del cambiamento climatico. Questi fattori hanno posto ostacoli significativi in vari settori e risorse nazionali, costringendo la Giordania ad affrontare la complessa realtà del sistema.Il ministro ha sottolineato l'esperienza della Giordania nello sfruttamento dell'acqua trattata e nella sua integrazione in progetti di sviluppo economico, favorendo in ultima analisi la generazione di reddito per le comunità locali. L'ambasciatore tunisino ha ribadito la forza delle relazioni giordano-tunisine e ne ha sottolineato l'importanza, in particolare nel campo della gestione dell'acqua. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione reciproca e dello scambio di esperienze tra le due nazioni. (ANSAmed).

