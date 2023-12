Giornata senza auto ad Algeri per ridurre lo smog

ALGERI - Le autorità municipali di Algeri hanno vietato il traffico veicolare oggi nella capitale nell'ambito dell'iniziativa "un giorno senza auto", che mira a ridurre le emissioni di gas inquinanti. L'iniziativa è stata proposta dal Consiglio comunale di Algeri Centro ed è stata accompagnata dall'organizzazione di eventi in diverse strade e piazze principali, come spettacoli di scacchi e di acrobazia per bambini. L'ANSA lo ha constatato sul posto.



La giornata senz'auto ha coinciso con il fine settimana in Algeria (ovvero il venerdì), e con le vacanze scolastiche invernali, che dureranno fino al 6 gennaio.



Secondo i dati ufficiali del ministero dei Trasporti, nella capitale del Paese nordafricano circolano ogni giorno più di un milione di auto.



La Città Bianca è nota anche per la nube di smog che la sovrasta in diversi periodi dell'anno.





