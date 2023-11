Ad Algeri tavola rotonda sulle sinergie agricole con la Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 29 NOV - Una tavola rotonda su 'Sinergie agricole algerino-tunisine: Opportunità e sfide per lo sviluppo sostenibile' si è tenuta oggi ad Algeri su iniziativa del Tunisia African Business Council, in collaborazione con il Centro arabo africano per gli investimenti e lo sviluppo e con il sostegno della Fondazione Hanns Seidel.



Durante l'evento, scrive l'agenzia tunisina Tap, sono stati discussi diversi temi, in particolare la sicurezza alimentare, la cooperazione agricola bilaterale, le dinamiche agroalimentari e le prospettive continentali, l'innovazione agro-tecnologica tra Tunisia e Algeria. L'evento ha contribuito a esplorare le opportunità e a individuare le sfide da affrontare nel settore agricolo per garantire la sicurezza alimentare di entrambi i Paesi.



Alla tavola rotonda hanno partecipato diversi operatori economici tunisini, esperti algerini e funzionari governativi, in particolare dei ministeri dell'Agricoltura e degli Affari esteri. (ANSAmed).





