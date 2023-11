Pannelli solari nei depositi della metropolitana di Dubai

(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - L'Autorità per le strade e i trasporti di Dubai sta installando pannelli a energia solare presso i depositi della metropolitana della città e in particolare nelle zone di Jebel Ali e Al Qusais, e in quello dei tram di Al Sufouh. Lo riferisce il quotidiano emiratino The National.



Il progetto, che dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2024, dovrebbe produrre un totale di 9,959 megawatt di energia solare. Il piano contribuirà anche all'obiettivo dell'autorità per un trasporto pubblico a emissioni zero entro il 2050, in quanto cerca di decarbonizzare tutti i taxi, le limousine e gli autobus pubblici e di progettare i suoi edifici con un consumo energetico prossimo allo zero.



L'anno scorso, l'Autorità per le strade e i trasporti ha annunciato un risparmio annuale di 86 milioni di dollari grazie all'adozione di politiche verdi. Nel tentativo di ridurre i consumi di elettricità, acqua e carburante, sono state attuate 36 iniziative energetiche e di economia verde. Gli Emirati sono stati anche il primo Paese del Golfo a impegnarsi per l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. (ANSAmed).





