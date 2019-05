Camper d'epoca, partire in vacanza stile anni 60-70-80

Con l'arrivo dell'estate, camper e van si preparano per il periodo più vivace dell'anno: luglio, agosto e settembre sono infatti i mesi preferiti dagli italiani (64%) per viaggiare a bordo delle case su ruote. Lo rivela Yescapa, la piattaforma di camper sharing leader in Europa, che permette ai proprietari di camper di mettere in condivisione il proprio mezzo con gli altri viaggiatori, in perfetto stile sharing economy.





Su Yescapa non sono disponibili solo i modelli più moderni, ma anche camper vintage ristrutturati. Chi vuole vivere una vacanza in stile California anni Sessanta, Europa comunista anni Settanta o Sardegna anni Ottanta, non ha che l'imbarazzo della scelta.



Grazie al camper sharing, i proprietari dei camper possono ammortizzare i costi di mantenimento del veicolo che, in media, viene utilizzato solo 70 giorni l'anno e che resta fermo per 295 giorni l'anno, a fronte di oltre 3.000 euro di costi ogni anno, tra bollo, assicurazione, revisione e manutenzione varia.



Bastano invece solo 6 settimane di condivisione del proprio camper per ammortizzare completamente il costo di mantenimento annuale del veicolo.