De Micheli, presto firma provvedimento per seggiolini salva-bebè

"In considerazione dell'importanza di questi dispositivi, che consentono di impedire eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, stiamo individuando le modalità attraverso cui incrementare le risorse destinate a favorirne l'acquisto, anche prolungando l'efficacia temporale della misura agevolativa prevista dalla legge istitutiva e dalla legge di bilancio 2019". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in question time sui dispositivi anti-abbandono nelle auto.

Lo schema di decreto del Mit per l'individuazione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali per i dispositivi anti abbandono nelle auto, ha ribadito, "è attualmente all'esame del Consiglio di Stato che si pronuncerà il prossimo 26 settembre. Una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, procederò immediatamente alla firma del provvedimento ed ai conseguenti adempimenti".