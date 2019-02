Nuovo Honda Cr-V conquista le cinque stelle Euro NCAP

Stampa

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il nuovo Honda CR-V ha ricevuto la valutazione più alta - cinque stelle - nei test di sicurezza Euro NCAP. Il nuovo CR-V vanta una struttura del telaio unica, capace di offrire una rigidità ai vertici della categoria, oltre ad un pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza attiva, che Honda propone di serie su tutta la gamma.



Avvalendosi del sistema "Sicurezza anticollisione da tutte le direzioni", il design della piattaforma incorpora l'esclusiva struttura del telaio di nuova generazione ACE (Advanced Compatibility Engineering), che si basa su una serie di elementi strutturali connessi in grado di distribuire l'energia sprigionata da una collisione in modo ancora più uniforme.



Questo sistema contribuisce a ridurre l'impatto sull'abitacolo e offre una resistenza allo schiacciamento frontale, laterale e posteriore ai vertici della categoria.



Le dotazioni di sicurezza del nuovo CR-V si completano con il pacchetto di tecnologie per la guida assistita Honda Sensing.



Honda Sensing è uno dei sistemi di tecnologie di sicurezza attiva più completi della sua categoria. Si avvale di una combinazione di informazioni radar e video, nonché di una serie di sensori High-Tech capaci di allertare e assistere il conducente in tutte le situazioni potenzialmente pericolose.



Anche il nuovo Honda CR-V, dunque, si unisce al resto della gamma Honda - composta da Jazz, HR-V e Civic - insignita delle cinque stelle Euro NCAP.(ANSA).





