Skoda Octavia RS iV, in video primi dettagli nuovo modello

Primi dettagli in arrivo a proposito della nuova Skoda Octavia RS iV. La casa del Gruppo Volkswagen ha infatti diffuso un video che rivela alcuni particolari del nuovo modello che si colloca in cima all'offerta della quarta generazione di Octavia, combinando tradizione e innovazione. I dettagli della carrozzeria in nero lucido e gli interni sportivi rendono omaggio alla tradizione RS, mentre la motorizzazione plug-in hybrid ne fa la prima Skoda elettrificata ad alte prestazioni. Sullo stand della Casa boema ala Salone di Givevra saranno presenti inoltre l'altra variante elettrificata della gamma Octavia, insieme al City SUV Kamiq nella inedita variante Scoutline. Sul fronte estetico, la Nuova OCTAVIA RS iV, con la calandra in nero lucido, il paraurti con prese d'aria ampliate ed 'air curtains' e le inedite feritoie laterali nel paraurti posteriore con ampio diffusore, appare a tutti gli effetti un'auto con spirito sportivo. I cerchi in lega di ampio diametro permettono di scorgere le pinze freno verniciate in rosso, mentre al posteriore è evidente lo spoiler nero sul portellone della berlina. La variante Wagon è invece caratterizzata da un ampio spoiler che prolunga la linea del tetto, verniciato in colore carrozzeria. Gli interni, dominati dal colore nero, mettono in evidenza le cuciture rosse a contrasto che decorano i sedili, con appoggiatesta integrato e il volante multi-funzione a tre razze. Per la prima volta, una Skoda ad alte prestazioni è spinta da un powertrain ibrido plug-in, che prevede l'abbinamento di un 4 cilindri benzina 1.4 TSI e di un motore elettrico da 85 kW. La potenza massima di sistema è pari a 245 CV (180 kW) mentre la coppia massima raggiunge i 400 Nm. I dati WLTP (provvisori) indicano emissioni medie di CO2 di 30 g/km nel ciclo WLTP. OCTAVIA RS iV può percorrere fino a 55 km in modalità elettrica (WLTP), senza emissioni locali. L'assetto del modello prevede una taratura sportiva specifica, per migliorare la maneggevolezza. Sullo stand di Ginevra, Skoda esporrà la nuova Octavia anche in versione iV, in cui la motorizzazione plug-in hybrid sviluppa una potenza massima di 204 CV con coppia di 350 Nm. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio ha una capacità di 37 Ah e una potenza di 13 kWh. Le due varianti RS iV e iV di OCTAVIA si possono ricaricare comodamente a casa con presa domestica o tramite wallbox.