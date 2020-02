Pininfarina Battista Anniversario, auto italiana più veloce

Automobili Pininfarina presenterà all'imminente Salone dell'Auto di Ginevra l'inedita edizione Anniversario della hypercar elettrica Battista creata per celebrare il 90mo anniversario dell'azienda italiana, per questo contraddistinta con il nome del fondatore Giovanni Battista Farina, detto Pinin. L'avveniristica berlinetta da 1.900 Cv, che è stata presentata come concept allo stesso Salone di Ginevra del 2019, entra ora in produzione e verrà consegnata ai facoltosi clienti che l'hanno acquistata - prezzo da 1,98 milioni di euro in su - utilizzando, com'è noto, il telaio, il gruppo propulsore e le batterie della croata Rimac. Della Battista Anniversario non sono stati ancora forniti dettagli, se non una immagine teaser, ma essendo prevista una produzione ''non superiore a 5 unità'' c'è da attendersi un costo ancora superiore. Costruita a mano a Cambiano, la versione Anniversario è la massima espressione dell'hypercar Battista, con capacità dinamiche potenziate basate su un pacchetto aerodinamico è destinata a diventare l'auto più veloce e potente mai costruita in Italia.