DS 9 E-Tense, la berlina premium che si ispira a DS del '55

Dopo DS7 Crossback e DS 3 Crossback, si aggiunge una grande berlina all'offerta del brand premium francese. Con DS 9 E-Tense, DS Automobiles riconferma savoir-faire, stile, eleganza e tecnologia a livello globale.



DS 9 E-Tense esprime il connubio fra tradizione, savoir-faire d'eccellenza e tecnologia avanzata. Con 4,93 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e grandi ruote da 690 millimetri di diametro: DS 9 E-Tense risulta più imponente rispetto alle altre berline della categoria. Sviluppata su una nuova versione della piattaforma EMP2 , questa vettura vanta un design particolare che esalta le sue linee eleganti, con un abbassamento del tetto pronunciato, in stile fastback. Una berlina a tre volumi, che riprende i codici di DS Automobiles con un frontale espressivo dotato di calandra DSwings e della griglia progettata con design a effetto diamantato tridimensionale, che le conferisce un carattere deciso.



Come la DS del 1955, sfoggia dei "coni" alle estremità del tetto. Simbolo inconfondibile della leggendaria berlina, questi "coni" sono stati rivisitati per accogliere le luci laterali e rendere DS 9 E-Tense distintiva rispetto al panorama delle berline attuali. La fluidità si manifesta con una linea che parte dalla calandra, passa dal cofano, dal parabrezza, dal tetto e raggiunge il bagagliaio senza alcuna interruzione. Le linee laterali sono filanti, con una continuità che va dai proiettori anteriori alle luci posteriori. Anche sul lato posteriore si nota la volontà di integrare gli elementi in un unico volume. I parafanghi, il paraurti e il bagagliaio sono in perfetta armonia. La berlina premium è proposta con una motorizzazione ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico che erogano una potenza combinata di 225 CV, in grado di percorrere tra 40 e 50 chilometri (WLTP) in modalità zero emissioni grazie a una batteria da 11,9 kWh. Il motore elettrico, integrato al cambio automatico a otto rapporti, raggiunge una potenza massima di 80 kW (110 CV) e 320 Nm di coppia. Viene sfruttato all'avviamento, per dare maggior potenza in accelerazione, e per viaggiare senza emissioni fino a 135 km/h. DS 9 E-Tense dispone di un sistema di recupero dell'energia al rilascio dell'acceleratore e in frenata, che ricarica la batteria durante la guida. Inoltre, la funzione E-Save garantisce una riserva di energia nella batteria per affrontare una parte del tragitto in modalità Zero Emissioni (con diversi livelli disponibili). Tutti i modelli sono proposti con un cambio automatico a otto rapporti.



Il comfort da 'prima classe' si esprime anche con la personalizzazione tramite le "Ispirazioni DS". Ogni interno, che prende il proprio nome dai quartieri più emblematici di Parigi, ha un proprio universo con sedili in pelle o in Alcantara.



L'attenzione ai dettagli permette numerose possibilità, con la pelle goffrata dei sedili dell'Ispirazione DS Bastille o DS Rivoli, l'Alcantaranero della Performance Line e la pelle Nappa Art Rubis con lavorazione iconica come il cinturino di un orologio dell'Ispirazione DS Opera. Questa firma di alta gamma presenta un volante interamente rivestito di pelle Rosso Rubis e un ambiente policromatico impostabile con otto colori, progettato per rendere gli interni ancora più accoglienti.



L'attenzione ai dettagli, presente negli interni, deriva dal savoir-faire francese. Il comando in cristallo, le impunturePoint Perleche sottolineano la lavorazione dei sedili, e le decorazioni della plancia e dei pannelli delle portiere sono solo alcuni esempi. I comandi della console centrale sono impreziositi dalla lavorazione guillochéClous de Paris, firma emblematica dell'orologeria francese di alta gamma, in linea con la presenza di un orologio B.R.M. sulla parte superiore della plancia.



Con DS Drive Assist, DS 9 E-Tense permette al conducente di utilizzare una guida semi autonoma di livello 2, che invita a viaggiare nel massimo comfort, con una maggiore sicurezza.