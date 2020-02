Karma Automotive, debutto europeo a Ginevra con Revero

Debutto europeo per Karma Automotive che sbarca a Ginevra. Il costruttore di automobili elettriche di lusso e incubatore di soluzioni high-tech per la mobilità, con sede nel Sud della California, ha scelto infatti il Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2020, dove esporrà la Revero e la Revero GT, per il suo debutto nel Vecchio Continente. La casa automobilistica è attualmente supportata da una rete in continua crescita che conta una trentina di rivenditori in tutto il mondo, e un network commerciale europeo in evoluzione che, ad oggi, è attivo in Francia, Svezia, Spagna e Paesi Bassi. "Il Motor Show di Ginevra è tra gli eventi più prestigiosi per l'industria automobilistica - ha detto Rogier Kroymans, Vice President, Global Sales and Customer Experience Karma Automotive - e rappresenta per Karma la migliore opportunità di mostrare le proprie vetture elettriche di lusso ai più attenti, potenziali clienti europei. Karma è il solo costruttore con sede nella California Meridionale che progetta, ingegnerizza, produce artigianalmente e commercializza i propri veicoli; crediamo che questo livello di artigianalità personalizzata, abbinata ai prodotti eccezionali e a una visione che comprende un futuro sostenibile fatto di tecnologia avanzata dia vita a una combinazione vincente che il mercato europeo dei beni di lusso non avrà difficoltà a riconoscere come assolutamente unico". La Revero, che sarà esposta al Motor Show, è alimentata da due motori elettrici. A fianco della Revero, Karma mostrerà al GIMS 2020 anche la Revero GT, attualmente disponibile in Nord America. La Revero GT, recentemente insignita del titolo di 2020 Luxury Green Car of the YearTM da Green Car Journal, condivide il design e l'impronta ecologica della Revero, offrendo allo stesso tempo una nuova elegante concezione che sfrutta materiali di alta qualità provenienti da fonti sostenibili, infotainment e tecnologia reinventati e un'architettura elettrica ulteriormente migliorata. Al Motor Show di Ginevra 2020, Karma avrà il suo spazio nel Padiglione 2, Stand 2241.