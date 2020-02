Kia Sorento generazione 4, cambia look e punta più in alto

Riflettori puntati allo stand di Kia al prossimo Salone dell'Auto di Ginevra sulla nuova generazione del suv Sorento, uno dei modelli più apprezzati nella gamma della marca coreana. Come anticipano alcune immagini rilasciate ufficialmente da Kia, nuovo Sorento evidenzia - grazie all'adozione di una inedita piattaforma - nuove proporzioni che lo rendono più slanciato: sono stati ridotti gli sbalzi anteriori e posteriori ed è stato aumentato il passo, a tutto vantaggio dell'abitabilità. Questo intervento sulla 'forma' ha riguardato anche la lunghezza del cofano, che è più 'importante' per effetto dell'arretramento del montante anteriore di 30 mm rispetto all'asse anteriore. Il nuovo portellone si integra perfettamente nelle linee di nuovo Sorento creando un tutt'uno con l'inedita conformazione verticale dei fanali posteriori. La genesi del nuovo Sorento si basa sul concetto di 'raffinata audacia', un'idea che ha ispirato i designer di Kia che hanno cercato di mantenere l'estetica robusta e imponente delle precedenti generazioni, introducendo però valori come raffinatezza e sobrietà. Più elegante che mai, il design di Sorento incorpora ora linee più nitide e superfici continue, prediligendo rispetto alle generazioni passate, profili dal taglio spiccatamente geometrico piuttosto che tondeggianti. Dettagli definiti da linee rette e angoli accentuati offrono il risultato di un design più maturo e più desiderabile. Vento di novità anche per il tiger nose (cioè la mascherina a naso di tigre) che è il tratto più caratterizzante e assertivo di tutte le Kia. Con nuovo Sorento cambia anche questo elemento: ora è più ampio e avvolge organicamente i fari integrati su ciascun lato. Novità anche per i gruppi ottici, che a loro volta, sono dotati di una nuova luce diurna a Led che crea la nuova firma stilistica di Kia, definita 'Tiger eye'.



All'interno, l'abitacolo di Sorento presenta un nuovo design sofisticato, che comprende infotainment all'avanguardia, massima praticità e materiali pregiati. Il tutto sposta verso l'alto la qualità rispetto a qualsiasi precedente Kia.Il design della nuova plancia è incentrato su due display digitali, cuore del cruscotto. Mescolando finiture metalliche, rivestimenti in pelle e superfici effetto legno goffrato, l'interno integra tutto il meglio disponibile in termini di tecnologia, assistenza alla guida ed infotainment. Grazie allo studio degli spazi interni, facilitato dalla nuovissima piattaforma su cui Sorento è stato concepito, la cabina offre più spazio agli occupanti per viaggiare in tutta comodità. Oltre alle novità in termini di design e spazio a bordo, la nuova generazione del suv Sorento porterà con sé anche la famiglia dei propulsori ibridi Smartstream di Kia che. per la prima volta, saranno protagonisti nella gamma di Sorento. Nuovo Sorento è l'ultimo tassello della line-up globale dei suv e crossover Kia, che comprende anche Seltos, Stonic, Sportage e Telluride. Il nuovo modello è il risultato di uno sforzo collaborativo tra tutti e tre gli studi all'interno della rete di progettazione globale di Kia che coinvolge Corea, Europa e Nord America. Il modello di quarta generazione si basa su una piattaforma completamente nuova che ha permesso di innalzare gli standard nel segmento dei suv di medie dimensioni per spazio, praticità, efficienza e qualità.