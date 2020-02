C3 Aircross,il B-suv Citroen consente fino a 85 combinazioni

Citroën C3 Aircross è un suv compatto che si fa notare al primo sguardo per la personalità forte, fresca e originale. Lo stile è unico, in linea con le ultime creazioni del brand, e ha tutte le qualità di un suv robusto e protettivo. Propone anche un'ampia offerta di personalizzazione.



Le caratteristiche da suv enfatizzate dal Grip Control con Hill Assist Descent, estendono il perimetro di utilizzo anche al di fuori di superfici stradali asfaltate.



Questo suv nasce dall'ispirazione dei team di design diretti da Alexandre Malval, direttore dello Stile Citroën. C3 Aircross cattura al primo sguardo, per lo stile unico, la freschezza e la sensazione di protezione. Le dimensioni compatte (lunghezza 4,15m; larghezza 1,76m; altezza 1,64m) e ben proporzionate sottolineano le linee fluide e dinamiche. Il compact suv di Citroën attira gli sguardi e domina la strada. C3 Aircross adotta uno stile inedito in questo segmento, con un frontale muscoloso, corto e rialzato. Trasmette sensazioni di robustezza, con la firma luminosa anteriore e posteriore in primo piano, per un insieme privo di aggressività, equilibrato nello sviluppo orizzontale e dalle forme generose. L'assetto ben piantato sulle ruote di grande diametro consente a C3 Aircross un'altezza dal suolo aumentata di 20mm rispetto a C3, da cui eredita la piattaforma. I profili sui passaruota e le protezioni effetto alluminio contribuiscono allo stile dinamico e protettivo da suv. La parte anteriore riprende l'identità stilistica Citroën dei gruppi ottici su due livelli; nella parte superiore le luci diurne a LED sono collegate agli 'chevron' da un doppio profilo cromato, e sottolineano l'ampiezza del veicolo. La funzione principale di illuminazione si posiziona nella parte inferiore.



Questa zona, composta da proiettori di forma quadrata arrotondata agli angoli, ha un bordo colorato, e ospita anche i fendinebbia. L'ampia presa d'aria al centro trasmette forza. La protezione effetto alluminio nella parte inferiore sottolinea l'insieme e rafforza il carattere di C3 Aircross. Nella parte posteriore, il profilo scolpito di C3 Aircross accentua l'ampiezza e la muscolosità del suv. I fari posteriori effetto 3D richiamano lo stesso stile di C3 e di C-Aircross Concept. Sofisticati, sono enfatizzati da inserti nero lucido a livello del portellone posteriore, dove spiccano gli chevron, anch'essi nero lucido e il monogramma C3 Aircross bicolore. C3 Aircross adotta profili laterali specifici sui passaruota e sottoscocca neri tipici dei suv. La forma della silhouette lascia percepire la personalità di C3 Aircross mentre il profilo è caratterizzato dall'equilibrio orizzontale e dalla promessa di volume interno, con elementi innovativi come le decorazioni laterali stilizzate, che rappresentano una firma unica. I vetri laterali posteriori in policarbonato, anticipati su C-Aircross Concept, integrano al loro interno una pellicola colorata, per un contrasto grafico forte a livello del montante posteriore. Con il loro esclusivo 'effetto veneziana' permettono di celare l'interno del veicolo, senza impedire l'ingresso della luce o interferire con la visibilità. Il suv del double chevron è fortemente personalizzabile, affinché ogni cliente possa esprimere la propria personalità, da quella più tradizionale a quella più audace. Il cliente può scegliere il colore del tetto e abbinarlo a un Pack Color, che caratterizza la silhouette. È possibile effettuare fino a 85 combinazioni, secondo i gusti di ognuno: 8 colori per la carrozzeria (Natural White, Pearl Black, Platinium Grey, Steel Grey, Pepper Red, Breathing Blue, Soft Sand, Spicy Orange); due tinte per il tetto, per un effetto bi-ton (Ink Black, Natural White) e tre Pack Color (White, Silver, Orange).



La personalizzazione continua nell'abitacolo con 5 armonie per gli interni. Il design interno di C3 Aircross si ispira a diversi mondi, come l'interior design e la moda. Gioca sull'essenzialità delle linee, sul linguaggio delle forme protettive, sulle finiture curate o sulle varie texture della plancia. Le decorazioni dei pannelli delle porte, tratti colorati sul volante e sugli aeratori e il rivestimento dei sedili, creano atmosfere inedite, come nel salotto di casa.



All'interno è possibile avere l'ambiente di serie; metropolitan grey; urban red; hype mistral e hype colorado.