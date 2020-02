Mini Cooper Works, arriva la versione limitata GT

La Mini più veloce di sempre, la nuova John Cooper Works, arriva anche in una edizione limitata GT, in sole 50 unità, esclusiva per il mercato italiano. Il modello Mini Countryman John Cooper Works sarà arricchito con elementi estetici esclusivi GT Edition che doneranno alla vettura un look ancora più sportivo. La Mini Countryman John Cooper Works, insieme alla Mini Clubman John Cooper Works, costituisce la vettura in serie più potente che il brand britannico abbia mai offerto in 60 anni di storia. Dispone di un nuovo motore 4 cilindri turbo in grado di erogare 225 kW/306 cv, lo straordinario motore è abbinato ad una nuova trasmissione sportiva a otto rapporti Steptronic, che include un differenziale meccanico autobloccante sull'asse anteriore, un sistema di trazione integrale ALL4, un telaio opportunamente modificato, e rinforzi per la struttura, motore e telaio. Tutto ciò, permette alle John Cooper Works sensazioni da vera macchina da corsa, entrando in una nuova dimensione di performance. La nuova Mini Countryman John Cooper Works GT Edition verrà prodotta in soli 50 esemplari. Grazie ai numerosi upgrades stilistici, tra i più importanti le bonnet sripes, il tetto Union Jack e il side scuttles, viene esaltato ulteriormente il dna racing della #mini Countryman John Cooper Works. La vettura sarà disponibile in tutte le colorazioni possibili (ad eccezione del Chili Red), inclusa la vernice metallizzata White Silver, che ad oggi non è disponibile per nessuna altra Mini Countryman.



Le personalizzazioni degli esterni saranno costituite da tetto e specchietti retrovisori esterni Chili Red, Union Jack sul tetto, bonnet stripes, side scuttle dedicati, decorazioni sulle prese d'aria anteriori, sulla fiancata e sul posteriore in Chili Red e logo GT Edition sul portellone posteriore. La vettura monterà anche i cerchi in lega da 18''John Cooper Works Grip Spoke Black e il pacchetto di accessori Total Black, costituito da dettagli neri quali: logo, scritte, maniglie, cornici dei gruppi ottici, griglia anteriore. Per gli interni, la vettura monterà i sedili John Cooper Works Dinamica/Pelle Carbon Black/Grey e le superfici interne John Cooper Works piano Black, il volante Sportivo John Cooper Works caratterizzato dall''imbottitura in alcantara. In aggiunta, l'edizione limitata avrà battitacco anteriore e posteriore personalizzato e sul cruscotto verrà riportato l'emblema GT Edition con il riferimento al numero limitato di 50 vetture.