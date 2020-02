Vantas nuova marca Usa debutta con suv premium su base Chery

L'operazione ricorda un po' quella della molisana DR, che ha fatto conoscere agli italiani modelli costruiti in Cina dalla Chery. Ora la HAAH Automotive Holdings - un gruppo di Irvine, in California, specializzato nell'import e nella distribuzione già partner della cinese Zotye - lancia negli Stati Uniti il nuovo brand premium Vantas che utilizza come base la famiglia dei modelli Exeed, che fa appunto capo alla cinese Chery. Il primo suv con cui HAAH intende 'attaccare' il mercato nordamericano ha caratteristiche che - secondo Duke Hale, presidente e CEO della società di Irvine - sono perfette per soddisfare le necessità dei consumatori negli Stati Uniti e in Canada, a iniziare dalla connettività che viene definita 'intelligente'. Originale anche il processo di vendita che utilizzerà l'esclusiva piattaforma digitale su Cloud di HAAH che combina l'Enterprise resource planning (ERP) e il Dealership Management System (DMS). ''Siamo lieti di assistere al lancio e alla creazione del nuovo marchio automobilistico americano Vantas - ha affermato Ray Bierzynski, vicepresidente esecutivo di Chery Automobile - la nuova tecnologia, la nuova energia e la nuova distribuzione stanno cambiando profondamente l'industria automobilistica globale. HAAH è un'eccellente azienda automobilistica del Nord America, con un team di prima classe che ha una profonda esperienza nel settore automobilistico e un innovativo modello di vendita e marketing. La collaborazione tecnica con HAAH fornirà supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di soddisfare e superare le aspettative dei clienti nordamericani''.