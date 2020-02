Nissan Juke, la tecnologia dallo spazio alle strade

Per presentare il nuovo Juke, Nissan punta direttamente allo spazio e alla tecnologia. Per l'evento dedicato alla nuova Nissan Juke, la casa automobilistica giapponese ha infatti voluto sottolineare l'importanza delle dotazioni tecniche del nuovo veicolo, chiamando al racconto anche Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano ad aver messo piede nella stazione spaziale internazionale.



Dalle stelle alle strade, il nesso è quello della continua ricerca e anche quello della crescente autonomia acquisita dai mezzi meccanici. Per usare le parole di Guidoni, il progresso nasce anche da "un cambiamento di prospettiva", che nel suo caso è stato quello del vedere la terra dallo spazio e nel caso di Juke arriva invece dall'adozione di una tecnologia sempre più specifica. In particolare, in Nissan, questa visione di mobilità la chiamiamo Nissan Intelligent Mobility e fra le vetture con motore termico, il nuovo Nissan Juke prova a candidarsi come portavoce. Equipaggiato con avanzati sistemi di assistenza alla guida, Juke, fanno sapere dalla casa giapponese, è anche il modello Nissan più connesso di sempre grazie al nuovo sistema di Infotainment.



Per la prima volta, il crossover Nissan è equipaggiato con tecnologia ProPilot, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Inoltre offre un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco. Quest'ultima dotazione, che segnala la presenza di ostacoli negli angoli ciechi e se necessario riporta la vettura in carreggiata, è una novità nel campo dei crossover compatti.



Altra tecnologia a bordo è quella del nuovo sistema di infotainment NissanConnect, con integrazione Apple CarPlay e Android Auto e con il quale è possibile replicare le applicazioni del proprio smartphone e accedere al TomTom Maps & Live Traffic. L'applicazione NissanConnect Services permette invece, tramite lo smartphone, una serie di azioni da remoto come per esempio l'apertura e la chiusura delle portiere, l'azionamento del clacson e delle luci e la localizzazione dell'auto. Altra possibilità è quella di sapere se la vettura è utilizzata oltre un determinato perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. La compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni tramite comandi vocali, tra cui l'accensione dei fari, l'invio della destinazione al navigatore di bordo, l'identificazione della posizione della propria vettura, sapere quanti chilometri sono stati percorsi e se la vettura risulta chiusa correttamente. Il WiFi, poi, sarà integrato con un servizio che sarà disponibile nel corso del 2020 per per connettere laptop o tablet mentre si è a bordo.