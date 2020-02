GLE Coupé, ammiraglia suv in 5 declinazioni, anche ibrida

Il nuovo GLE Coupé, ammiraglia suv della casa della Stella, disponibile anche in versione ad alte prestazioni firmata Mercedes-AMG, si presenta con una gamma italiana ancora più ricca e articolata attraverso cinque versioni di allestimento: sport, premium, premium plus, premium pro e ultimate.



Il listino parte da 80.360 euro per la GLE 350 d 4MATIC sport, porta d'ingresso alle motorizzazioni disponibili al lancio che si completano con la versione 400 d 4MATIC e la 53 AMG 4MATIC+ EQ Boost, che in Italia è omologata come vettura ibrida.



Nel dettaglio, già a partire dalla versione sport, GLE Coupé si distingue per equipaggiamenti esclusivi tra cui spiccano i fari Multibeam Led, sedili in pelle, Blind Spot Assist, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, portellone posteriore Easy pack e climatizzatore automatico Comfortmatic con quattro zone climatiche, per assicurare il microclima ideale a tutti gli occupanti dell'abitacolo ogni persona a bordo.



Guidatore e passeggero anteriore, come pure i passeggeri posteriori, possono regolare temperatura e distribuzione dell'aria, ognuno secondo le proprie esigenze. Inoltre, le regolazioni della climatizzazione possono essere salvate e richiamate premendo un pulsante. Un forte upgrade anche sul fronte della telematica di bordo con il sistema multimediale MBUX, smartphone integration e possibilità di carica wireless.



La versione premium porta a bordo tutti gli equipaggiamenti della sport e si caratterizza per il look esterno AMG Line, il sistema di sospensioni attive Airmatic, che reagiscono alle minime irregolarità, intervenendo separatamente su ogni singola ruota e assicurando sempre la base ideale per viaggiare in totale comfort e senza stress). I cerchi sono da da 20" con la possibilità, a richiesta, di salire a quelli da 21". E ancora sulla premium plus, oltre ai cerchi da 21", il tetto Panorama scorrevole, il Sound System Surround Burmester e i sedili climatizzati per lato guida e passeggero. La premium pro esprime performance al primo sguardo, con i cerchi AMG da 22" a 5 doppie razze a sottolineare ancor di più l'indole sportiva di questo modello. L'Head-up Display, l'Energizing package, il pacchetto assistenza alla guida e il magic vision control portano ad un livello superiore la dotazione tecnologica. Infine la ultimate presenta interni exclusive e l'Energizing Package Plus. In occasione del lancio saranno disponibili i modelli 350 d e 400 d, spinti da potenti motori diesel a sei cilindri (consumo di carburante combinato 8,0-7,5l/100 km, emissioni di CO2 combinate221-197 g/km)e la Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (consumo di carburante combinato 9,3l/100 km, emissioni di CO2 combinate 212 g/km)1 che in Italia è omologata, appunto, come vettura ibrida.