Skoda Kamiq, arriva la versione Monte Carlo: anche a metano

Look sportivo in total black e interni specifici: Skoda Kamiq arriva nella versione Monte Carlo. Nelle concessionarie italiane a partire da aprile, questa nuova versione sfoggia numerosi particolari della carrozzeria in colore nero che si accompagnano a interni specifici caratterizzati da sedili contenitivi e volante sportivo. Nel frontale spiccano la calandra in nero lucido e il paraurti con inserti aerodinamici nello stesso colore. I cerchi in lega leggera, da 17'' di serie e da 18'' a richiesta, hanno un design specifico, mentre al posteriore catturano l'attenzione il lettering Skoda sul portellone in nero e l'ampio diffusore centrale. Sono proposte in nero anche le calotte degli specchietti retrovisori, le minigonne che ornano le fiancate e le barre sul tetto. La completa dotazione di serie di Kamiq Monte Carlo include Virtual Cockpit, gruppi ottici anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System), vetri posteriori oscurati, tetto panoramico in cristallo, completa connettività per smartphone, schermo da 8''. Tutti i principali ADAS, tra cui frenata automatica in città, Lane Assist e radar ACC sono di serie su KAMIQ già dalla versione di accesso.



Gli interni si distinguono per i sedili anteriori sportivi regolabili con appoggiatesta integrato e rivestimenti specifici.

Il volante multifunzione tagliato nella parte inferiore è rivestito in pelle traforata e sfoggia cuciture rosse a contrasto, così come le leve del cambio e del freno a mano. A dare un tocco dinamico provvedono l'illuminazione ambiente a LED e la pedaliera in metallo. Sono specifici anche gli elementi decorativi della plancia 'Carbon-look' e il quadro strumenti. Il cielo dell'abitacolo è esclusivamente in colore nero. Kamiq Monte Carlo è disponibile con motori benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV, Diesel 1.6 TDI 115 CV, sia con cambio manuale sia automatico DSG, e con il nuovo 1.0 G-TEC 90 CV a metano. Il listino del nuovo modello, le cui consegne sono previste dal mese di aprile, parte da 25.290 euro.