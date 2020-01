Maruti Suzuki svelerà a New Delhi l'elettrica Futuro-E

Maruti Suzuki, il 'braccio' operativo della Casa giapponese in India ha annunciato le numerose novità che verranno svelate in febbraio all' Auto Expo 2020 di New Delhi. Anche se la strada per la diffusione dei modelli 100% elettrici sar ben più lunga in India rispetto ad altri mercati, la principale novità di Maruti Suzuki sarà una concept BEV, denominata Futuro-E, di cui è stata svelata la silhouette. Oltre al veicolo laboratorio elettrico, che servirà a testare le reazioni della clientela per un cambiamento così radicale, Maruti Suzuki svelerà l'inedito suv compatto Vitara Brezza e la nuova generazione della Ignis, entrambe con motori BS-VI che è il livello di emissioni di imminente introduzione in India. Sullo stand anche la Celerio, la S-Presso, la WagonR, la Swift, la Dzire, la Baleno, la Ertiga, la S-Cross, la Ciaz S, la XL6 e la Swift Hybrid che è un modello giapponese. Saranno esposte anche soluzioni di propulsione a metano (CNG) e idrogeno.