Maserati Levante Royale 'star' sulle nevi di St. Moritz

Dopo le sabbie del Marocco - dove era avvenuta la presentazione per il Medio Oriente, il Tridente si sposta sulle nevi di St.



Moritz. Maserati ha scelto per il lancio europeo della serie Royale Special Edition il magnifico scenario del lago ghiacciato della località elvetica che ha ospitato, negli stessi giorni, la Coppa del Mondo di Snow Polo 2020.



In particolare la presentazione ufficiale dell'esclusiva Maserati Levante Royale è stata il momento clou delle attività fuori dal campo ricavato sul lago ghiacciaio di St. Moritz. Lo splendido suv del Tridente occupava infatti un posto d'onore nel Polo Village e gli ospiti hanno potuto ammirarne le linee eleganti e le finiture artigianali messe in risalto dallo sfondo delle montagne dell' Engadina. Tra le personalità di spicco presenti alla Coppa del Mondo di Snow Polo - uno degli eventi più glamour della stagione invernale - la stella del polo inglese Malcolm Borwick e il campione del mondo di slalom Giorgio Rocca. La finale della Coppa del Mondo di Snow Polo, della quale Maserati è sponsor ufficiale, al termine di un'entusiasmante partita ha visto il Team St. Moritz aggiudicarsi l'ambito trofeo, battendo il Team Azerbaijan per 4 a 1 e mezzo.

La nuova Levante Royale Special Edition è un'autentica celebrazione dell'eleganza dinamica che da sempre caratterizza le vetture del Tridente. Nel corso della propria storia Maserati ha creato modelli unici e serie esclusive. Tra questi, la versione Royale del 1986 della terza generazione di Quattroporte, un restyling con esclusivi colori blu e verde, interni impreziositi, sedili in morbida pelle e ampio uso del legno nel cruscotto e nei pannelli delle portiere: ne furono prodotte solo 51 unità.



Oggi Maserati rende omaggio al proprio heritage con il lancio di questa serie speciale che porta lo stesso nome, disponibile su tutti i modelli con motori V6 presenti nell'attuale gamma Maserati: solo 100 Quattroporte, Levante e Ghibli Royale saranno prodotte con motori che vanno dal V6 diesel 3,0 litri da 250 e 275 Cv, ai benzina V6 3,0 litri da 350 e 430 Cv. Disponibile in due colori unici, Blu Royale e Verde Royale questa speciale Levante presenta esclusivi cerchi Anteo da 21 pollici color Antracite e pinze freno in color argento.



Gli interni, basati sulla versione GranLusso, riflettono l'eleganza e l'esclusività per Levante Royale del rivestimento in PelleTessuta Ermenegildo Zegna color Cuoio o pelle Pieno Fiore bicolore Nero - Cuoio, finiture high gloss Metal Net e una distintiva targhetta 'One of 100', insieme al Sound System Bowers & Wilkins, al tetto apribile elettrico e ai vetri oscurati. La serie speciale Royale è dotata di un'ampia gamma di equipaggiamenti, grazie ai pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Assistance Plus di serie. I suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) rispondono attivamente ai maggiori rischi potenziali su strada e migliorano il comfort e la sicurezza di guidatore e passeggeri.



Sebbene le prime consegne siano previste per marzo 2020, gli ordini per la Royale Special limitata a solo 100 unità sono già aperti, con prezzi che partono da 104.700 euro per Ghibli, 111.600 euro per Levante e 137.300 euro per Quattroporte.