Citroen C-Series, la versione speciale sbarca su C4 Cactus

Dopo l'edizione 'Origins' del 2019, creata per il centenario, Citroen propone nel 2020 una nuova serie speciale trasversale. Denominata 'C-Series', richiama la 'C' di Citroen, la firma di comfort e il carattere del design dei suoi modelli. Posizionata nella fascia centrale del mercato, questa edizione speciale si distingue per colori e materiali specifici, oltre agli equipaggiamenti al servizio del comfort. Dopo suv C3 Aircross, il secondo modello di questa edizione speciale 'C-Series' è la nuova generazione di C4 Cactus, che ha saputo differenziarsi nel segmento delle berline compatte con oltre 140.000 vendite dal lancio del 2018. Già ordinabile in Francia, la sua commercializzazione varia in base ai Paesi. Al momento non è prevista per l'Italia. All'esterno, C4 Cactus C-Series mantiene il suo design, abbinato al Pack Color Anodised Deep Red che prevede tocchi di colore a contrasto per Airbump e fendinebbia. Il badge distintivo in rilievo 'C-Series', decora le porte anteriori, sotto ai retrovisori. Le tinte proposte per la carrozzeria sono sobrie ed eleganti, e vanno dal bianco (Pearl White o Polar White) al nero (Obsidian Black) passando per il grigio (Platinium Grey o Cumulus Grey) e creano 5 combinazioni armoniose, originali ed eleganti. Gli interni sono specifici per la serie speciale 'C-Series'. La plancia rivestita in TEP Grigio con cinghiette e fibbie sul lato del passeggero, omaggio al mondo della valigeria e dei viaggi, è essenziale e confortevole. Si abbina ai sedili Advanced Comfort dal comfort unico, arricchiti da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte superiore dello schienale, che richiama i tocchi di colore sulla carrozzeria. La personalizzazione 'C-Series' sui sedili ricorda ai passeggeri l'esclusività di questa collezione.



Completano l'insieme tappetini anteriori e posteriori specifici neri,con impunture rosse. Basata sulla versione Feel elegante e confortevole, la versione 'C-Series' offre in aggiunta equipaggiamenti che rafforzano il comfort a bordo di C4 Cactus, come ad esempio i retrovisori esterni richiudibili elettricamente, la regolazione in altezza del sedile del passeggero e le tecnologie di connettività Citroen Connect Nav e Citroen Connect Box con Pack Sos e assistenza inclusi. I vetri e il lunotto oscurati sottolineano il design fluido ed essenziale di C4 Cactus. C4 Cactus C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi, efficienti e performanti, proposte sulla versione Feel: PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6. Nel corso del primo semestre 2020, la gamma 'C-Series' si completerà con C3, suv C5 Aircross, Berlingo e C4 SpaceTourer (quest'ultimo non previsto per l'Italia).