Peugeot Expert, famiglia Combi si allarga con BlueHDI

La famiglia di Peugeot Expert si allarga con una nuova motorizzazione per la versione Combi.

Peugeot Expert, dedicato ad un'utenza professionale ma non solo, per la sua declinazione Combi, ovvero autovettura vera, propria con omologazione M1 e dedicata a quei clienti privati che hanno bisogno di poter trasportare più persone rispetto a quelle normalmente possibili con un normale monovolume, è oggi disponibile anche in Italia nella nuova versione BlueHDi 120 EAT8, con la motorizzazione centrale della gamma dotata del motore Diesel 2 litri BlueHDi abbinato al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti già montato sulla gamma SUV e sull'ammiraglia di casa Peugeot, la 508. Obiettivo del connubio, permettere di sfruttare al meglio le caratteristiche del modello in fatto di versatilità, comfort e fruibilità. Questa nuova versione introdotta in gamma è disponibile in 3 diverse lunghezze: Compact, Standard e Long. Da 4 metri e 61 centimetri a 5 metri e 31, passando attraverso la soluzione intermedia da 4 metri e 96.



Diverse soluzioni di abitabilità che permettono in tutti i casi di accogliere a bordo da 2 fino a ben 9 persone, in funzione delle singole esigenze del cliente, ma tutte in grado di offrire lo stesso grado di comodità a tutti i passeggeri. Anche la versione Compact è in grado di accogliere da 2 a 9 persone a bordo o fino a 3.600 litri (3.397 dm3 VDA) di volume del bagagliaio, in una lunghezza contenuta in soli 4,60 m. Con 9 persone a bordo, il volume del bagagliaio può arrivare fino a 1.300 litri (1.237 dm3 VDA) sopra gli schienali nel caso della versione Long, con ulteriore possibilità di estensione grazie ai sedili delle file 2 e 3 completamente estraibili. In questo caso, il volume raggiunge addirittura i 4.900 litri (4.554 dm3 VDA). L'opportunità di scelta nelle dimensioni, si sposa idealmente con le caratteristiche del motore Diesel 2.0 BlueHDi 120, grazie ad un'equazione che permette di offrire prestazioni a tutto tondo, mantenendo elevata economia d'esercizio ed anche comfort, grazie al riuscito abbinamento alla trasmissione automatica EAT8. La declinazione del listino segue le differenti lunghezze proposte, con un listino che parte dai 31.350 euro della versione COMPACT, che diventano 32.150 euro per la lunghezza STANDARD, salendo infine a 33.050 euro per LONG. La gamma Expert Combi parte invece da 27.850 euro della versione Diesel BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 rapporti in versione Compact.