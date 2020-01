Garage Italia Pandina Jones, 4x4 elettrica per l'avventura

Garage Italia celebra Indiana Jones, il celebre protagonista della saga cult degli Anni '80 con una Fiat Panda 4x4 Icon-e (a trazione 100% elettrica) personalizzata ispirandosi al mondo delle avventure e per questo denominata Pandina Jones. La vettura incarna perfettamente lo spirito dell'archeologo interpretato da Harrison Ford, amante dell'avventura e delle sensazioni forti, ma anche rispettoso dell'ambiente. Pandina Jones è infatti l'ultima nata della serie Icon-e, il progetto con cui Garage Italia unisce tradizione e modernità attraverso la riqualificazione 'elettrica' di auto iconiche che hanno segnato la storia dell'automobile.

Il risultato è un'auto con carattere vintage e praticità contemporanea che non perde il fascino del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. In pieno stile Indiana Jones, la macchina è ricca di features e dettagli perfetti per vivere l'avventura e le esplorazioni, come il ruotino di scorta posto sul tetto color (verniciato in bianco safari con funzione di isolamento termico, che contrasta piacevolmente il khaki scuro del corpo vettura). L'abitacolo è una vera sferzata di colore, un tripudio di Alcantara arancione acceso in cui spicca il nuovo impianto audio JBL, partner di Garage Italia nel progetto Icon-e, che garantisce un'offerta sonora unica nel suo genere e arricchisce ulteriormente l'esperienza di guida.

Completano il look off-road le griglie di protezione fanali, i due grossi fari Carello montati sull' anteriore e l'inclinometro da fuoristrada posto sul pannello strumenti. La Panda d'origine è stata completamente revisionata nelle parti meccaniche, ripristinata e verniciata ex novo. I colori sono stati sviluppati da Garage Italia insieme a BASF R-M. Il motore termico è stato sostituito da una power unit elettrica sviluppata in collaborazione con Newtron Group, collegata con una flangia direttamente al cambio d'origine. La velocità massima raggiungibile è di 115 km/h con un'autonomia di 100 km circa in ciclo WLTP. La vettura viene ricaricata attraverso una presa di tipo 2, installata sotto lo sportello carburante. In base alla modalità - presa domestica o colonnina elettrica - le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 3 e le 8 ore.



Garage Italia è l'hub creativo fondato da Lapo Elkann con sede nella storica stazione di servizio di Piazzale Accursio a Milano. Vi si lavora attraverso un nuovo modo di interpretare e vivere il concetto di auto 'su misura', sviluppando progetti, prodotti ed esperienze uniche personalizzate per brand, aziende e clienti privati.