Mazda3, si allarga gamma motori con il 2.0 Skyactiv da 150 Cv

Si allarga la gamma di motori per Mazda3, pluripremiato modello della casa giapponese che introduce la nuova motorizzazioni ibrida a benzina da 150 CV. Nello specifico, la nuova unità 2.0L Skyactiv-G da 150 CV si va ad affiancare agli attuali motori ibridi benzina Skyactiv-X da 180 CV e Skyactiv-G da 122 CV e al diesel Skyactiv-D da 116 CV, per offrire maggiore potenza e performance, in linea con la sportività del design e del telaio della hatchback di casa Mazda. Il nuovo motore si basa sull'architettura dell'attuale 2.0L Skyactiv-G da 122 CV. Anch'esso, infatti, è dotato della tecnologia Mazda M Hybrid e del sistema di disattivazione cilindri che garantiscono alla Mazda3 l'omologazione come veicolo ibrido, così da godere di tutti i vantaggi fiscali e di circolazione previsti per questa tipologia di veicoli. La maggiore potenza consente alla nuova Mazda3 2.0L Skyactiv-G 150 CV di accelerare da 0- 100 km/h in 9.1 secondi e di raggiungere i 206 km/h (nella versione con cambio manuale a 6 rapporti); allo stesso tempo, la tecnologia Mazda M Hybrid ed il sistema di disattivazione cilindri permettono di contenere i consumi e le emissioni di CO2 allo stesso livello della motorizzazione meno potente da 122 CV. Infatti, il consumo medio si attesta a 5.0l/100 Km nel ciclo combinato (5,1l/100 km con i cerchi da 18") mentre le emissioni di CO2 sono pari a 114 g/Km (116 g/km con cerchi da 18") nel ciclo WLTP convertito NEDC. Il nuovo motore 2.0L Skyactiv-G da 150 CV, così come, da oggi, anche il propulsore 2.0L Skyactiv-G da 122 CV, rispondono agli standard di emissioni Euro6d. Per l'unità da 122 CV questo ha significato un miglioramento di circa il 2% dei dati di consumo e delle emissioni di CO2. La nuova Mazda3 2.0L Skyactiv-G 150 CV sarà disponibile sia con cambio manuale 6MT sia con cambio automatico 6AT, con prezzi a partire da 24.700 euro, ovvero con un incremento di mille euro rispetto alla motorizzazione 2.0L Skyactiv-G da 122 CV. Il 2.0L da 150 CV è ordinabile sin da ora e arriverà in concessionaria a partire dal mese di marzo.