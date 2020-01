Seat, top di gamma per la Leon con Xcellence ed FR Pack

Seat rinnova l'offerta della propria best seller Leon offrendo una dotazione più completa. A partire da gennaio le versioni top di gamma di Leon hatcback e Sportstourer includono di default Xcellence ed FR Pack senza sovrapprezzo, con contenuti all'insegna di comfort, infotaiment e sicurezza offerti con un vantaggio cliente del 100%. L'FR Pack va ad arricchire invece Seat Leon Black Edition e la versione top di gamma FR di Seat Leon hatchback e Sportstourer e include sistema di navigazione da 8'', Seat Virtual Cockpit, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, Seat Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera. Anche in questo caso, per la versione FR e Black Edition di Seat Leon 1.5 TGI 130 CV è disponibile l'FR Pack Metano, che include sistema di navigazione da 8'', sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, Seat Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera posteriore. L'Xcellence Pack arricchisce la versione top di gamma Xcellence di Leon hatchback e Sportstourer con sistema di navigazione da 8'', Seat Virtual Cockpit, Cruise Control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore. La versione Xcellence da 1.5 TGI 130 CV include ora l'Xcellence Pack Metano con sistema di Navigazione 8'', Cruise Control Adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore.