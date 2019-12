Link & Co suv coupé 05 ibrido su base Volvo presto in Europa

Alla maggior parte delle persone il nome Link & Co non dice nulla o, al massimo, ricorda alcune piattaforme dedicate al mondo professionale e alla ricerca di collaboratori. Dal 2016 però questa marca - la cui completa denominazione è Lynk & Co International AB con sede a Goteborg in Svezia pur utilizzando fabbriche in Cina - fa parte della galassia del colosso cinese Geely, la stessa azienda che nel 2010 ha acquistato la Volvo e nel 2017 la Lotus, oltre a possedere una importante partecipazione in Daimler e una quota del 50% della marca Smart. Ora, dopo i modelli 01 (un suv), 02 (un crossover) e 03 (una berlina) Link & Co lancia la versione definitiva del suv coupé 05 che utilizza la stessa piattaforma modulare CMA del modello 01, e soprattuto delle ultime Volvo, una soluzione che lascia intendere che anche 05 verrà offerto con una gamma di motori 3 cilindri 1.5 ibridi e ibridi plug-in. Il suv coupé 05, che debutta ora in Cina ma che - secondo quanto riporta Il magazine britannico Autocar - potrebbe arrivare anche in Europa nel corso del prossimo anno, riprende alcuni elementi di stile già visti nel suv 01, come il frontale con gruppi ottici alti e griglia estesa anche verso i lati a inglobare i fari supplementari, ma con profonde modifiche nella zona di coda per ottenere con il tetto spiovente un gradevole effetto coupé. Anche il design degli interni è stato completamente rivisto e si basa sostanzialmente su un nuovo grande display al centro del cruscotto. Anche la console centrale è stata ridisegnata e - questa è una interessante novità 'al contrario' - ripropone un maggior numero di pulsanti fisici, a parziale dimostrazione che certe soluzioni estreme non convincono il pubblico, soprattutto quello meno giovane. Quando alla fine del 2020 Lynk & Co inizierà a vendere automobili in Europa, il modello di business dovrebbe basarsi su un servizio di abbonamento, simile al Car by Volvo dei 'cugini' svedesi con un noleggio mensile a prezzo fisso che copre tutti i costi del veicolo comprese assicurazione, e assistenza.