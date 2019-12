Nissan, una GT-R50 firmata Italdesign in arrivo nel 2020

Il primo modello di Nissan GT-R50 by Italdesign destinato alla vendita sarà esposto in anteprima assoluta al Motor Show di Ginevra e le prime consegne della limited-edition avverranno a fine 2020. Prima di allora, gli appassionati potranno ammirare la vettura in diverse località del Giappone, a partire da domenica 8 dicembre, nell'ambito del NISMO Festival 2019. La richiesta da parte dei clienti, fanno sapere da Nissan, è stata molto elevata, con numerose prenotazioni già effettuate. I clienti sono ora nella fase di scelta delle specifiche, per rendere la vettura ancora più affascinate per i collezionisti.



Questa limited-edition sarà prodotta in soli cinquanta esemplari, di cui solo pochi ancora disponibili per l'acquisto.



In Giappone, poi, i clienti possono acquistare GT-R50 by Italdesign tramite SCI Co. Ltd., ovvero una filiale di VT Holdings, che è stata nominata importatore e distributore ufficiale di queste esclusive auto per il Giappone. "I nostri clienti hanno apprezzato il contributo fornito da Italdesign - ha commentato Bob Laishley, direttore del programma globale di auto sportive presso Nissan - che vanta una lunga tradizione in vetture estremamente esclusive, ad alte prestazioni e personalizzate. La loro esperienza con la GT-R50 è stata incredibile e posso assicurare che ogni vettura sarà sicuramente un capolavoro unico". Una volta ottenute la certificazione e l'omologazione per tutti i mercati di interesse, i clienti potranno salire a bordo della loro Nissan GT-R50 by Italdesign, le cui consegne sono previste tra la fine del 2020 e per tutto il 2021. GT-R50 by Italdesign è mossa da un motore da 3,8 litri twin-turbo V6 NISMO e 720CV di potenza, interamente assemblato a mano.