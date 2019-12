Militem, arriva in gamma Magnum: mix qualità e tecnologia

Militem, brand italiano luxury premium, con il nuovo Magnum reinventa il RAM 1500 Laramie Sport. L'abitacolo parla di lusso e tradizione, grazie al valore aggiunto assicurato dalle mani dei maestri artigiani. Basta aprire le portiere per dare un'occhiata più approfondita all'attenzione e alla cura per la scelta dei materiali: oltre 30 metri quadrati di pelle naturale, lavorata artigianalmente; 1.000 metri di filo da cucito; 14 diverse combinazioni di colori di pellami; oltre 200 ore di lavoro, esclusivamente artigianale, sia per l'upgrade tecnico che estetico e ben 1.500 ore di prototipazione prima della messa in produzione.

La calandra definisce il family feeling della nuova gamma di prodotti Militem, rafforzato dai parafanghi Militem Extra Tire Coverage in tinta carrozzeria e dai cerchi in lega Militem Black Edition da 20, abbinati agli pneumatici maggiorati All-Terrain da35x12,50 R20 Cooper Tire.

Militem Magnum non è solo apparenza, ma anche sostanza, in termini di prestazioni e sicurezza. Gli pneumatici maggiorati All-Terrain e le sospensioni Lift kit Extreme Performance, garantiscono prestazioni al top per trasformare ogni viaggio in un'esperienza memorabile.

Di serie sono offerte soluzioni importanti e di alta qualità, disponibili sul RAM 1500 Laramie Sport, come il sistema Infotanment con Display da 12'', il navigatore con Mappe Europee, l'impianto Audio Harman Kardon e le pedane elettriche. Oltre ovviamente a tutti i dispositivi di sicurezza ADAS di serie. Militem Magnum è dotato di gancio traino rimovibile a sfera, con capacità di carico fino a 3.500 kg, doppio tetto apribile panoramico, fari a LED, sospensioni pneumatiche regolabili elettronicamente.

Questo modello è spinto dal motore 8 cilindri a V Hemi da 5,7 litri, con potenza massima di 401 CV a 5.600 giri/minuto e una coppia di e 556 Nm a 3.950 giri/minuto. Il propulsore utilizza il dispositivo MDS (Multi-Displacement System) che consente di utilizzare solo 4 degli 8 cilindri, permettendo una riduzione dei consumi e relativo abbattimento di CO2.

Militem Magnum è disponibile nelle versioni a benzina con omologazione 6d, oppure Bifuel benzina e GPL con impianto Prins, azienda leader nel settore. E' possibile utilizzare anche il carburante bioetanolo E85, molto più ecologico rispetto alla normale benzina ed ampiamente diffuso all'estero. Nel corso del 2020 potrà essere inoltre dotato del sistema di propulsione elettrica mild-hybrid e Torque Engine da 48V, con l'alternatore specifico che ricarica le batterie agli ioni litio durante la marcia e in frenata. Questa tecnologia ibrida assicura maggiore potenza e allo stesso tempo riduce consumi ed emissioni di circa il 10%. Il sistema ibrido interviene principalmente ai bassi regimi, nelle fasi di accelerazione, garantendo coppia supplementare per 176 Nm.

Militem Magnum dispone di un cambio automatico a 8 rapporti, mentre la trazione integrale 4WD è inseribile elettronicamente.

In caso di utilizzo in fuoristrada, la valenza del Militem Magnum è dimostrata dalle sue specifiche 4x4: angolo di attacco 23,1°, angolo di uscita 27,1°, angolo di dosso 28°, altezza minima da terra 260 mm. Disponibile in quattro colori (Diamond Black, Flame Red, Billet Silver, Granite Crystal), è in vendita con prezzi a partire da 88.880,00 Euro (IVA, IPT e messa in strada escluse).