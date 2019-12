Suv elettrico Fisker Ocean, bastano 2.700 euro per prenotarlo

Bastano 2.999 dollari, poco più di 2.700 euro, per prenotare l'avveniristico suv elettrico Fisker Ocean, con la prospettiva di pagare - quando il modello sarà sul mercato - un canone mensile di 379 dollari (342 euro). Il problema, sottolinea il magazine americano Elecdrive, è che il prezzo finale - e quindi la certezza del costo - sarà annunciato solo il prossimo 4 gennaio, data fissata per la presentazione. E soprattutto che le consegne non partiranno prima del 2022. Intanto, però, l'aspettativa suscitata da questo suv-crossover (ricorda un po' l'Espace Renault ma anche le ultime Range Rover) è grande anche perché la Fisker Automotive - l'azienda Usa fondata nel 2007 dal designer Henrik Fisker, passata attraverso numerose ristrutturazioni societarie - ha immaginato per Ocean soluzioni di abitabilità e qualità della vita a bordo che dovrebbero essere fortemente innovative. E' il caso del sistema di climatizzazione alimentato dalle celle fotovoltaiche trasparenti inserite nel tetto. Il costruttore ha anticipato al riguardo che ci sarà ''una funzione California Mode con la quale i passeggeri potranno sperimentare sole, aria fresca e una sensazione di apertura senza sedersi su una cabriolet'' ma non ne ha ancora rivelato i dettagli.