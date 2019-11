MINI John Cooper Works GP in edizione limitata: 3mila unità

Emozionale e fortemente dinamico: queste le caratteristiche principali del design della MINI John Cooper Works Gp. Ispirata ai leggendari traguardi delle corse automobilistiche del marchio, nuova MINI John Cooper Works Gp è disponibile in edizione limitata, in sole 3mila unità, e incarna tutte le peculiarità del brand dalle prestazioni elevate e senza compromessi. Il design, sia per gli interni che per l'esterno, è decisamente purista e dalla elevata componente emozionale.



Questa edizione, che fa seguito ad alcune serie limitate del 2006 e del 2013, vanta dettagli tipici di un'auto supersportiva: un esempio su tutti la parte anteriore piatta con la sua larga carreggiata, il grande grembiule anteriore e i passaruota svasati nonché un'ala posteriore visibile anche dalla parte anteriore. Le classiche icone MINI come i fari ellittici e la griglia esagonale del radiatore assicurano un chiaro senso di identità e un alto valore di riconoscimento. Allo stesso tempo, elementi caratteristici di John Cooper Works come la paletta del cofano e la griglia esagonale a nido d'ape con logo GP nella griglia del radiatore sottolineano la percezione sportiva. Lateralmente la vettura sfoggia la sua silhouette più sportiva anche grazie allo spoiler che oltre ad esaltare l'immagine 'sporty' della MINI riesce ad ottimizzare le sue performance aerodinamiche. L'interno combina un tocco sportivo purista con potenti accenti di colore. Nell'area del conducente, il nuovo quadro strumenti digitale indipendente sul piantone dello sterzo mette le informazioni pertinenti nel campo visivo di chi guida, evitando distrazioni. La MINI John Cooper Works GP non ha un sedile posteriore, come nel caso dei modelli precedenti, con la preferenza invece di ottenere il peso complessivo più basso possibile. Le superfici chiare e ordinate del vano posteriore riflettono anche una riduzione dell'essenziale. La grande scritta 'GP' sul pannello posteriore è ottenuta mediante l'uso di diversi grani e conferisce agli interni una straordinaria, nuova accentuazione.



Dietro i sedili anteriori, una croce rossa genera un'atmosfera da corsa.