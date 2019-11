Bentley amplia configurazioni Bentayga con 4 o 7 posti

Con le nuove versioni a quattro e a sette posti che si affiancano in listino alla cinque posti, la Bentley amplia le proposte del suo Suv di lusso Bentayga per esaltarne la versatilità di utilizzo. Adatta ora tanto a ricche famiglie numerose quanto a top manager abituati a viaggiare in top class, la 4x4 britannica vede aggiornare il proprio sterminato catalogo accessori anche con tavolini da picnic, porta bicchieri refrigerati e impianto di intrattenimento ad alta fedeltà per i sedili posteriori.



La configurazione 'limousine' con quattro posti è disponibile con tutti è tre i motori della gamma: le due poltrone posteriori prevedono regolazione elettrica a 12 vie, climatizzazione, ventilazione e massaggio. La sette posti viene offerta con il propulsore 4.0 V8 da 550 Cv che assicura 290 km/h di velocità massima e con il 6.0 W12 TSI da 635 Cv da 306 km/h di punta. Non è prevista per l'ibrida plug-in che abbina un 3.0 V6 a un elettrico. La terza fila di sedili può essere fatta scomparire elettricamente sotto il vano bagagli, per migliorare la capacità di carico della vettura.