Mitsubishi alza il velo su nuove versioni Mirage e Attrage

È previsto per il 18 novembre, in Thailandia, il lancio dell'utilitaria Space Star/Mirage e della berlina Attrage, due modelli compatti esteticamente rinnovati e aggiornati.



Le compatte Space Star/Mirage e Attrage sono progettate per rispondere alla strategia di crescita globale di Mitsubishi; la vendita dei due modelli ha raggiunto le 140.000 unità nell'esercizio fiscale 2018. Le due vetture sono realizzate nella sede produttiva e commerciale di Mitsubishi Motors Thailand (Laem Chabang Plant).



In particolare, l'utilitaria sarà in commercio in alcuni mercato europei ed asiatici tre per quanto riguarda la berlina, la commercializzazione sarà circoscritta solo ad alcune regioni.



Queste due vetture si distinguono per un design esterno d'impatto: linee affilate e dinamiche capaci di sintetizzare l'essenza dello stile del marchio giapponese.