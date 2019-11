Ford Nugget protagonista a salone 'A tutto Camper' a Torino

Ford Italia partecipa al Salone 'A Tutto Camper 2019', evento dedicato agli appassionati dell'outdoor, che si svolge a Torino, presso la struttura di Lingotto Fiere. Giunto al terzo anno, l'evento coinvolge più di 40 brand con oltre 300 mezzi esposti e si espande per 25.000 mq pensati per raccontare le novità della dimensione outdoor. Protagonista della manifestazione per il marchio dell'Ovale Blu è il Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.



Il Transit Custom Nugget possiede versatilità, affidabilità e tecnologie del Transit Custom reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione per chi vuole vivere esperienze outdoor,senza rinunciare a comfort e sicurezza.



Il design degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi all'insegna della praticità. La versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell'interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico.